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05.08.2026 06:31:29
Thob Al Aseel zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Thob Al Aseel hat am 02.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Thob Al Aseel 0,020 SAR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 103,9 Millionen SAR – ein Plus von 18,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thob Al Aseel 87,4 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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