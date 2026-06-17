Medallia Aktie
WKN DE: A2PL9R / ISIN: US5840211099
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17.06.2026 15:30:50
Thoma Bravo hands Medallia to lenders in one of PE’s biggest losses
Consortium led by Blackstone to take over troubled software companyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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