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05.08.2026 06:31:29
Thomas Cook (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Thomas Cook (India) hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 1,54 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thomas Cook (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,55 INR in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,13 Prozent auf 20,92 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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