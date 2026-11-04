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04.11.2026 06:31:28
Thomas Cook (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Thomas Cook (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Thomas Cook (India) ein EPS von 1,42 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,25 Prozent auf 19,44 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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