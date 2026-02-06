Thomas Cook (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Thomas Cook (India) präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,90 INR gegenüber 1,06 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,11 Prozent auf 21,46 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at