Thomas Cook (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Thomas Cook (India) lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,83 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,39 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Thomas Cook (India) im vergangenen Quartal 17,71 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thomas Cook (India) 19,69 Milliarden INR umsetzen können.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,70 INR gegenüber 5,46 INR im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 83,98 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Thomas Cook (India) 81,40 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at