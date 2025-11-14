Thomas Cook (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Thomas Cook (India) hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 INR. Im Vorjahresviertel hatte Thomas Cook (India) 1,39 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thomas Cook (India) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,50 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,74 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 20,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at