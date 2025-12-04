RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
04.12.2025 16:46:00
Thomas Gottschalk beendet Karriere wegen Krebserkrankung - gelingt RTL ein Abschied mit Würde?
Showmaster Thomas Gottschalk hat seinen Ruhestand lange hinausgezögert, nun zwingt ihn eine Krebserkrankung dazu. An diesem Samstag beendet der 75-Jährige seine Karriere. Gelingt RTL ein Abschied mit Würde?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.