Thomas Scott (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Thomas Scott (India) präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,22 INR gegenüber 4,98 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 778,1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 63,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 476,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 13,35 INR beziffert, während im Vorjahr 11,58 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 76,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,44 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,55 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at