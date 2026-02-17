Thomas Scott (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Thomas Scott (India) hat am 14.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,39 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,96 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 662,5 Millionen INR – ein Plus von 45,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thomas Scott (India) 454,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

