Thomas Scott (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Thomas Scott (India) hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,71 INR, nach 2,50 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 658,2 Millionen INR – ein Plus von 22,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Thomas Scott (India) 538,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at