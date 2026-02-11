Thomson Reuters Aktie
WKN: 864655 / ISIN: CA8849031056
|
11.02.2026 11:34:02
Thomson Medical narrows H1 net loss to S$10.2 million on lower finance costs, steady operations
Revenue for the half-year period up 7% at S$213.1 millionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thomson Reuters Corp
|Keine Nachrichten verfügbar.