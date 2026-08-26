Thomson Reuters Aktie
WKN: 864655 / ISIN: CA8849031056
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26.08.2026 13:13:08
Thomson Medical narrows H2 net loss to S$19.5 million on lower goodwill impairment, finance costs
The group’s loss per share has improved to S$0.00074, from S$0.00131 a year earlierWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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