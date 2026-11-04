Thomson Reuters Aktie
WKN: 864655 / ISIN: CA8849031056
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04.11.2026 15:38:19
Thomson Reuters: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Thomson Reuters (NASDAQ:TRI) raised full-year revenue guidance alongside organic sales growth across core segments. When professional software platforms build deep workflow integrations and layer artificial intelligence tools on top, pricing power tends to follow. Three things management said stand out.
Software platforms live or die by usage depth, and higher engagement validates the company's rebuild of its core legal assistant product. When users do more work inside the platform, switching costs rise and contract renewals get easier.
Mandated digital tax reporting forces global businesses to buy automated transactional compliance tools. Tax authorities are moving toward live transaction tracking, creating multiyear regulatory demand that does not depend on corporate spending cycles.
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Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen. An der Wall Street ging es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.