KKR Aktie
WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045
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14.07.2026 13:00:00
Thomson Reuters and KKR Announce Joint Venture for Thomson Reuters Global Print Business
TORONTO and NEW YORK, July 14, 2026 /CNW/ -- Thomson Reuters Corporation (TSX/Nasdaq: TRI) today announced that it has signed a definitive agreement to enter into a joint venture with KKR, a leading global investment firm. As part of the transaction, Thomson Reuters will sell a 51% stake in itsWeiter zum vollständigen Artikel bei Reuters
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