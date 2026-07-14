KKR Aktie

KKR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQV6 / ISIN: US48251W1045

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14.07.2026 13:00:00

Thomson Reuters and KKR Announce Joint Venture for Thomson Reuters Global Print Business

TORONTO and NEW YORK, July 14, 2026 /CNW/ -- Thomson Reuters Corporation (TSX/Nasdaq: TRI) today announced that it has signed a definitive agreement to enter into a joint venture with KKR, a leading global investment firm. As part of the transaction, Thomson Reuters will sell a 51% stake in itsWeiter zum vollständigen Artikel bei Reuters
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