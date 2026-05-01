Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
01.05.2026 22:30:00
Thomson Reuters Announces Cash Distribution Per Share and Share Consolidation Ratio for Return of Capital and Share Consolidation Transactions
Participating shareholders to receive cash distribution of US$1.435518 per common share Shares to begin trading on a post-consolidated basis on May 4, 2026 TORONTO, May 1, 2026 /CNW/ -- Thomson Reuters (TSX/Nasdaq: TRI) today announced the cash distribution per share and the share consolidationWeiter zum vollständigen Artikel bei Reuters
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Per-Se Technologies Inc.
Analysen zu Thomson Reuters Corp Floating Rate Pfd Shs Series -II-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!