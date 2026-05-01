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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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01.05.2026 22:30:00

Thomson Reuters Announces Cash Distribution Per Share and Share Consolidation Ratio for Return of Capital and Share Consolidation Transactions

Participating shareholders to receive cash distribution of   US$1.435518 per common share Shares to begin trading on a post-consolidated basis on May 4, 2026 TORONTO, May 1, 2026 /CNW/ -- Thomson Reuters (TSX/Nasdaq: TRI) today announced the cash distribution per share and the share consolidationWeiter zum vollständigen Artikel bei Reuters
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