Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A0RMSD / ISIN: CA8849033037
|
11.06.2026 13:00:00
Thomson Reuters Announces Voting Results for Election of Directors
TORONTO, June 11, 2026 /CNW/ -- Thomson Reuters (TSX/Nasdaq: TRI) today announced the voting results for the election of the company's Board of Directors at its annual meeting of shareholders held in-person yesterday. All 14 nominees were elected to the Thomson Reuters Board of Directors.Weiter zum vollständigen Artikel bei Reuters
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thomson Reuters Corp Floating Rate Pfd Shs Series -II-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Thomson Reuters Corp Floating Rate Pfd Shs Series -II-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street beendet Handel stark -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.