Thomson Reuters Aktie

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WKN DE: A0RMSD / ISIN: CA8849033037

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28.04.2026 22:56:00

Thomson Reuters Announces Voting Results of Return of Capital and Share Consolidation Transactions

TORONTO, April 28, 2026 /PRNewswire/ -- Thomson Reuters (TSX/Nasdaq: TRI) today announced the voting results for its proposed return of capital and share consolidation transactions at its special meeting of shareholders held in-person today.     Shareholders approved a plan of arrangement toWeiter zum vollständigen Artikel bei Reuters
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