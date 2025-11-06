|
06.11.2025 06:31:29
Thomson Reuters: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Thomson Reuters hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 CAD, nach 0,910 CAD im Vorjahresvergleich.
Thomson Reuters hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!