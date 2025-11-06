Thomson Reuters: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Thomson Reuters hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 CAD, nach 0,910 CAD im Vorjahresvergleich.

Thomson Reuters hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,45 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,35 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at