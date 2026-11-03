Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A2N94N / ISIN: CA8849037095
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03.11.2026 12:34:54
Thomson Reuters Corp. Reveals Drop In Q3 Income
(RTTNews) - Thomson Reuters Corp. (TRI) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $339 million, or $0.78 per share. This compares with $423 million, or $0.94 per share, last year.
Excluding items, Thomson Reuters Corp. reported adjusted earnings of $350 million or $0.81 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.6% to $1.833 billion from $1.658 billion last year.
Thomson Reuters Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $339 Mln. vs. $423 Mln. last year. -EPS: $0.78 vs. $0.94 last year. -Revenue: $1.833 Bln vs. $1.658 Bln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: 9.5 %
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