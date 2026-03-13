Thomson Reuters Aktie
WKN: 864655 / ISIN: CA8849031056
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14.03.2026 00:23:00
Thomson Reuters Files Documents for Proposed Return of Capital and Share Consolidation Transactions
TORONTO, March 13, 2026 /PRNewswire/ -- Thomson Reuters (TSX/Nasdaq: TRI) today filed its management proxy circular and related documents in connection with the upcoming special meeting at which shareholders will be asked to approve the proposed return of capital and share consolidationWeiter zum vollständigen Artikel bei Reuters
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