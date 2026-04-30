Thomson Reuters Aktie
WKN: 864655 / ISIN: CA8849031056
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30.04.2026 17:39:00
Thomson Reuters Receives Court Approval for Return of Capital and Share Consolidation Transactions
TORONTO, April 30, 2026 /PRNewswire/ -- Thomson Reuters (TSX/Nasdaq: TRI) today announced that the Ontario Superior Court of Justice issued a final order today approving a plan of arrangement to implement the company's proposed return of capital and share consolidation transactions.Weiter zum vollständigen Artikel bei Reuters
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