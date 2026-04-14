Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A0RMSD / ISIN: CA8849033037
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14.04.2026 22:15:00
Thomson Reuters Reminds Non-Canadian Taxable Shareholders of "Opt-Out" Alternative for Return of Capital
Action is required to opt out Opt-out deadlines vary by intermediary and may be earlier than April 27, 2026 TORONTO, April 14, 2026 /CNW/ -- Thomson Reuters (TSX/Nasdaq: TRI) today reminded its shareholders who are taxable in a jurisdiction outside of Canada that they can "opt out" of the company'sWeiter zum vollständigen Artikel bei Reuters
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