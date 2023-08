Thomson Reuters Reports Second-Quarter 2023 Results

TORONTO , Aug. 2, 2023 /PRNewswire/ -- Thomson Reuters (TSX/NYSE: TRI) today reported results for the second quarter ended June 30, 2023 : Solid revenue momentum continued in the second quarter Total company revenue up 2% / organic revenue up 5% Organic revenue up 7% for the "Big 3" segments Weiter zum vollständigen Artikel bei Reuters Zum vollständigen Artikel