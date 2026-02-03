Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A2N94N / ISIN: CA8849037095
|
03.02.2026 18:24:01
Thomson Reuters Shares Slide 18%
(RTTNews) - Thomson Reuters Corporation (TRI) shares fell 17.19 percent, or $18.74, to $90.29 on Tuesday in recent trading, despite no new company-specific news driving the move.
The stock is trading near its session low after opening at $96.44, compared with a previous close of $109.03 on the Nasdaq. Shares have traded between $90.23 and $97.29 so far in the session. Trading volume stood at about 2.85 million shares, well above the average volume of 1.12 million.
Thomson Reuters has a 52-week trading range of $90.23 to $218.42, with the stock now sitting at the bottom of that range.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thomson Reuters Corp Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Thomson Reuters Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!