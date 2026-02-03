Thomson Reuters Shares Slide 18%

(RTTNews) - Thomson Reuters Corporation (TRI) shares fell 17.19 percent, or $18.74, to $90.29 on Tuesday in recent trading, despite no new company-specific news driving the move.

The stock is trading near its session low after opening at $96.44, compared with a previous close of $109.03 on the Nasdaq. Shares have traded between $90.23 and $97.29 so far in the session. Trading volume stood at about 2.85 million shares, well above the average volume of 1.12 million.

Thomson Reuters has a 52-week trading range of $90.23 to $218.42, with the stock now sitting at the bottom of that range.