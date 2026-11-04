Thomson Reuters stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Thomson Reuters lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,29 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,57 Prozent auf 2,57 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,45 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at