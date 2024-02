Thomson Reuters to host Investor Day in New York

TORONTO , Feb. 20, 2024 /PRNewswire/ -- Thomson Reuters (TSX/NYSE: TRI) will host its 2024 Investor Day in New York on Tuesday, March 12, 2024 , beginning at 8:00 am EDT . The company's senior management team will deliver a series of presentations outlining the company's operating strategy, growth Weiter zum vollständigen Artikel bei Reuters Zum vollständigen Artikel