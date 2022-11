Thomson Reuters to Host Investor Webcast on Westlaw Precision

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Reuters"

TORONTO , Nov. 21, 2022 /PRNewswire/ -- Thomson Reuters (TSX/NYSE: TRI) announced today that it will host an investor webcast to discuss Westlaw Precision on Monday, November 28, 2022 , at 2:00 pm EST . The webcast will feature presentations by Steve Hasker , president and chief executive officer,