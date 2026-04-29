Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A0RMSD / ISIN: CA8849033037
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29.04.2026 17:00:00
Thomson Reuters to Present at Barclays Americas Select Franchise Conference
TORONTO, April 29, 2026 /CNW/ -- Steve Hasker, president and chief executive officer and Kirsty Roth, chief operations and technology officer of Thomson Reuters (TSX/Nasdaq: TRI) will present at the Barclays Americas Select Franchise Conference on Tuesday May 6, 2026 at 1:30 p.m. BST.Weiter zum vollständigen Artikel bei Reuters
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