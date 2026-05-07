Thomson Reuters veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Thomson Reuters stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CAD gegenüber 1,40 CAD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,86 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 5,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,73 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at