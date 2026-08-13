Thor Explorations stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Thor Explorations veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,10 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thor Explorations noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Thor Explorations in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 107,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 114,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at