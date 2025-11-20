Thor Explorations zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Thor Explorations veröffentlichte am 18.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,09 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Thor Explorations 0,040 CAD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 75,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 96,2 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 54,9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at