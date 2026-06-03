Thor Industries Inc Bottom Line Retreats In Q3

(RTTNews) - Thor Industries Inc (THO) revealed a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year

The company's bottom line came in at $97.22 million, or $1.86 per share. This compares with $135.18 million, or $2.53 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 3.8% to $2.78 billion from $2.89 billion last year.

Thor Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $97.22 Mln. vs. $135.18 Mln. last year. -EPS: $1.86 vs. $2.53 last year. -Revenue: $2.78 Bln vs. $2.89 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.30 To $ 3.80 Full year revenue guidance: $ 9.0 B To $ 9.5 B