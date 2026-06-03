Thor Industries Aktie
WKN: 872478 / ISIN: US8851601018
|
03.06.2026 12:33:35
Thor Industries Inc Bottom Line Retreats In Q3
(RTTNews) - Thor Industries Inc (THO) revealed a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $97.22 million, or $1.86 per share. This compares with $135.18 million, or $2.53 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 3.8% to $2.78 billion from $2.89 billion last year.
Thor Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $97.22 Mln. vs. $135.18 Mln. last year. -EPS: $1.86 vs. $2.53 last year. -Revenue: $2.78 Bln vs. $2.89 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.30 To $ 3.80 Full year revenue guidance: $ 9.0 B To $ 9.5 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thor Industries Inc.
|
02.03.26
|Ausblick: Thor Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Thor Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Thor Industries Inc.
|66,55
|-0,37%