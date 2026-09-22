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22.09.2026 12:35:29
Thor Industries Inc Q4 Profit Retreats
(RTTNews) - Thor Industries Inc (THO) released earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $40.838 million, or $0.78 per share. This compares with $125.757 million, or $2.36 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 8.4% to $2.311 billion from $2.523 billion last year.
Thor Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $40.838 Mln. vs. $125.757 Mln. last year. -EPS: $0.78 vs. $2.36 last year. -Revenue: $2.311 Bln vs. $2.523 Bln last year.
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