Thor Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Thor Industries hat sich am 03.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 2,39 Milliarden USD gegenüber 2,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at