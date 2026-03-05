|
Thor Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Thor Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,13 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
