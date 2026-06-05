Thor Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thor Industries präsentierte am 03.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Thor Industries im vergangenen Quartal 2,78 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thor Industries 2,89 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at