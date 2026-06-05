|
05.06.2026 06:31:29
Thor Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Thor Industries präsentierte am 03.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Thor Industries im vergangenen Quartal 2,78 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thor Industries 2,89 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!