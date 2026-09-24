Thor Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Thor Industries präsentierte in der am 22.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,31 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,52 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,857 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 2,18 Milliarden USD gerechnet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,38 USD. Im Vorjahr waren 4,84 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,61 Milliarden USD – ein Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Thor Industries 9,58 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 3,43 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 9,47 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at