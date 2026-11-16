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16.11.2026 06:31:29
Thoresen Thai Agencies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Thoresen Thai Agencies lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 THB ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 THB je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Thoresen Thai Agencies im vergangenen Quartal 7,19 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thoresen Thai Agencies 8,25 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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