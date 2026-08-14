Thoresen Thai Agencies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Thoresen Thai Agencies lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Thoresen Thai Agencies ein EPS von 0,050 THB in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,60 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,23 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at