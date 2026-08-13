Thoresen Thai Agencies präsentierte Quartalsergebnisse

Thoresen Thai Agencies lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 THB je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Thoresen Thai Agencies 0,050 THB je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,53 Prozent auf 5,60 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,23 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at