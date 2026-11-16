Thoresen Thai Agencies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Thoresen Thai Agencies hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 THB erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,87 Prozent auf 7,19 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel hatte Thoresen Thai Agencies 8,25 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at