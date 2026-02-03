|
03.02.2026 08:54:38
Thorsten Frei: Bin 'glücklich' als Kanzleramtschef
BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschef Thorsten Frei hat keinerlei Ambitionen, seinen jetzigen Job gegen einen anderen einzutauschen. "Ich bin ein glücklicher Minister hier im Kanzleramt und möchte das für den Rest der Legislaturperiode bleiben", sagte der CDU-Politiker und Vertraute von Kanzler Friedrich Merz dem "Tagesspiegel".
Im Januar hatte es Gerüchte über eine Kabinettsumbildung gegeben, in deren Zentrum Unionsfraktionschef Jens Spahn und Frei standen. Merz hatte den Spekulationen dann ein Ende bereitet. "Ich habe nicht vor, das Bundeskabinett umzubilden", sagte der CDU-Vorsitzende nach einer Vorstandssitzung seiner Partei. "Ich bin mit der Arbeit des Bundeskabinetts zufrieden." Merz hob einerseits eine "gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit Spahn hervor, lobte andererseits auch die Koordination der Regierungsarbeit über das Kanzleramt als "gut und sehr zufriedenstellend"./shy/DP/jha
