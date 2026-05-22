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22.05.2026 06:00:14
Thousands of Miles From the Iran War, Asia’s Currencies Feel the Strain
Soaring oil prices and a surging dollar are testing Asia’s foreign-exchange reserves, which were built up after the 1997 crisis.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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