NI Holdings Aktie
WKN DE: A2DTX5 / ISIN: US65342T1060
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15.10.2026 07:37:44
Thousands of NI workers to get pay bump as Real Living Wage rises
About 6,000 workers in NI are paid the Real Living Wage - which is voluntarily paid to reflect the cost of living.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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