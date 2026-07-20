WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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20.07.2026 22:08:56
Thousands of websites taken down for illegal World Cup streams
More than 1,000 illegal streaming sites were shut down in the US during the tournament, with a similar amount blocked in Colombia.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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