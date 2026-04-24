Thrace Plastics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Thrace Plastics veröffentlichte am 21.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Thrace Plastics -0,020 EUR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 89,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,440 EUR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,240 EUR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 389,56 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 370,37 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,285 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 393,75 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at