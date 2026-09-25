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25.09.2026 06:31:28
Thrace Plastics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Thrace Plastics hat am 22.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,32 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Thrace Plastics 0,170 EUR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Thrace Plastics im vergangenen Quartal 126,3 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Thrace Plastics 103,7 Millionen EUR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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