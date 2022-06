Threat Defense-Technologie von Verimatrix mit Global Infosec Award 2022 ausgezeichnet

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX) (Paris:VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass seine Lösung Verimatrix App Shield, die Teil der Extended Threat Defense-Produktfamilie des Unternehmens ist, mit dem diesjährigem Global Infosec Award für die umfassendste Sicherheit für mobile Anwendungen (Kategorie: "Most Comprehensive Mobile Application Security”) ausgezeichnet wurde.

Mit dem schnellen und dennoch umfassenden Schutz für mobile Anwendungen, den App Shield bietet, kommen Entwickler in den Genuss eines leistungsstarken No-Code-Schutzes gegen potenziell verheerende Bedrohungen wie Reverse Engineering, Anwendungs-Repackaging, Emulatoren, Debugger und andere mehr. Im Jahr 2021 wurde Verimatrix mit dem Award in der Kategorie "Next Gen for Application Security" ausgezeichnet, ein Beleg für die fortlaufende Anerkennung seiner App Shield-Technologie, die weltweit eine wachsende Anzahl von Anwendungen in Branchen wie Automobil, Finanzwesen und Medizin schützt.

"Verimatrix verbindet in einzigartiger Weise Bedienkomfort mit Sicherheitsinnovationen, die die App Shield-Lösung zu einer attraktiven Option zum Schutz einer App für die Veröffentlichung in den App-Stores machen", so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President von Verimatrix "Wir freuen uns sehr über diese erneute Auszeichnung, da wir uns für einen effizienten Weg zu wirksamen Schutzmöglichkeiten engagieren. Wir entlasten App-Entwickler, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können, und bieten ihnen gleichzeitig die Gewissheit, dass ihr geistiges Eigentum, ihr Quellcode, ihre APIs und ihre persönlichen Daten sicher sind.”

App Shield fügt Schutzmechanismen direkt in ein Android APK- oder iOS xcarchive-Paket über einen Zero-Code SaaS-Service ein, der nur wenige Minuten in Anspruch nimmt. App Shield unterstützt verschiedene Programmiersprachen für mobile Anwendungen wie Swift, Kotlin, Java, C, C++ und Obj-C. Ein Einführungsvideo zu App Shield und seinen Vorteilen ist verfügbar unter www.verimatrix.com/products/app-shield.

Das Branchenpreisprogramm wird vom Cyber Defense Magazine bereits seit 10 Jahren ausgerichtet. Die Juroren sind CISSP-, FMDHS- und CEH-zertifizierte Sicherheitsexperten, die auf der Grundlage ihrer unabhängigen Prüfung der Einreichungen von Unternehmen bei der Abstimmung entscheiden. Weitere Informationen über das Award-Programm unter www.cyberdefenseawards.com.

Über das Cyber Defense Magazine

Das Cyber Defense Magazine ist die führende Quelle für Cybersicherheitsnachrichten und -informationen für InfoSec-Berufe in Unternehmen und Behörden. Das Magazin wird von integren, seriösen und passionierten Informationssicherheitsexperten geführt und für ebendiese mit dem Ziel veröffentlicht, topaktuelles Wissen, Geschehnisse aus der Praxis und Auszeichnungen für die besten Ideen, Produkte und Dienstleistungen in der Informationstechnologiebranche zu vermitteln. Das Cyber Defense Magazine gibt monatlich elektronische Magazine kostenlos online sowie Sonderausgaben exklusiv für die RSA-Konferenzen heraus. CDM ist ein stolzes Mitglied der Cyber Defense Media Group. Nähere Informationen unter www.cyberdefensetv.com und www.cyberdefenseradio.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht seinen Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Nähere Informationen unter www.verimatrix.com.

