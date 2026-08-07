ThredUp A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ThredUp A hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,040 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at